券商2023年揽入基金分仓佣金超168亿元

中评社香港4月7日电／公募费率改革持续推进的背景下，券商研究所正在经历变革。随着公募基金2023年年报披露完毕，4月1日，备受关注的券商去年基金分仓佣金情况也浮出水面。Wind资讯数据显示，2023年，券商基金分仓佣金达168.33亿元，同比下降10.81%。整体看，头部券商仍保持领先优势，部分中小券商“黑马”表现突出，通过不断增强投研体系建设取得了优异成绩。



2023年，券商研究业务的集中度依旧较高，前20强券商的基金分仓佣金合计达110.88亿元，占比约66%。



据《证券日报》报导，具体排名来看，中信证券去年以11.51亿元的基金分仓佣金拔得头筹，同比下降14.96%，佣金席位占比略有下降至6.84%；广发证券超越中信建投位列第二，实现基金分仓佣金8.44亿元，同比下降9.94%，佣金席位占比5.01%；中信建投紧随其后，实现基金分仓佣金8.17亿元，同比下降16.66%，佣金席位占比4.85%。此外，长江证券、招商证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、兴业证券、东方证券等券商去年基金分仓佣金均超5亿元。



同比增速方面，2023年，共有10家中资券商基金分仓佣金增幅超过100%，部分中小券商由于基数较低，呈现大幅增长趋势。其中，麦高证券、中邮证券的基金分仓佣金同比增速均超300%；部分外资券商也表现优异，正积极拓展国内业务边界，星展证券、高盛中国去年的基金分仓佣金同比增速也均超100%。



当前，公募费率改革对券商研究业务形成冲击，研究所的主要收入来源分仓佣金受到直接影响，行业研究业务正在经历重塑。虽然行业整体分仓佣金收入下降，但不乏众多“黑马”突出重围。前20强中，去年仅民生证券、浙商证券两家“黑马”实现基金分仓佣金同比增长，其中民生证券2023年实现基金分仓佣金3.66亿元，同比增长24.03%，行业排名提升至第17位。



相对于2021年时基金分仓佣金仅为0.57亿元，民生证券该项收入于过去两年实现了跨越式增长。据瞭解，民生证券坚持“投资+投行+投研”的业务发展战略，在近年的实践中取得了显着成果，在白热化的券业竞争中，打出了自身特色。在佣金费率整体下行的行业趋势下，民生证券研究院依然稳扎稳打，乘势而上、广纳贤才、坚持专业研究，从而不断提升影响力。