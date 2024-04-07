首提“普惠信贷”　让金融活水润泽“小生意”

中评社香港4月7日电／企业做“小生意”离不开钱，百姓过“小日子”需要钱。保量、稳价、优结构——近日，国家金融监督管理总局发布通知，明确2024年普惠信贷工作三大目标，每个人、每个小企业有望通过金融助力实现自己的“小确幸”。



这是监管部门首次提出“普惠信贷”这一概念，将小微企业、涉农经营主体、个体工商户以及重点帮扶群体等均纳入其中，明确监管目标。



这是做好普惠金融大文章的务实举措，是金融工作人民性的生动体现。



金融服务经济社会发展，不仅要“锦上添花”，更要“雪中送炭”。



新华社报导，普惠金融的核心是让经济社会发展的薄弱环节和弱势群体享受平等的金融服务。从创新创业的小企业主到怀揣梦想到大城市打拼的年轻人，从经营便利店的小商户到偏远地区的农牧民，均是普惠金融重点服务对象。



普惠金融的“小确幸”，蕴含着经济社会发展的“大文章”。



自2013年正式提出“发展普惠金融”，经过十多年发展，我国普惠金融取得了长足进步，已经走在世界前列：全国银行机构网点覆盖97.9%的乡镇，基本实现乡乡有机构、村村有服务、家家有账户；大病保险覆盖12.2亿城乡居民；普惠小微贷款余额连续5年增长超过20%……



从雪域高原的马背银行、摩托车银行，到江淮大地的金融服务乡村振兴流动党员先锋队，从“茶叶贷”“柑橘贷”“拉面贷”等创新产品争相涌现，到“秒批、秒贷”的线上小额信贷触手可及，一幅幅生动场景见证着普惠金融服务百姓民生的温度。



普惠金融，一头连着百姓生活，一头连着发展大局。



中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，必然要求与之相适应的高质量普惠金融体系。



覆盖更广——近年来，我国普惠金融覆盖面不断扩大，但还有较大提升空间。比如，数量超1亿户、带动近3亿人就业的个体工商户的信贷获得率仍然不高，农村金融服务需求仍有待挖掘等。通知要求保持普惠信贷支持力度，并提出加大首贷、续贷投放，扩大服务覆盖面。



结构更优——有限的信贷资源，要用在刀刃上。科技创新、绿色低碳发展、消费等领域的小微企业，乡村振兴领域的新型农业经营主体，脱贫群众等重点帮扶群体，将是今后普惠信贷的关注重点。



价格更惠——普惠金融“可获得”，还要“用得起”。当前，在一些领域，存在普而不“惠”的情况。通过科技赋能、减费让利等方式，推动综合融资成本稳中有降，是普惠金融高质量发展的应有之义。