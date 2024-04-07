访陕博　马英九：中华文明的留传很了不起

马英九表示，中华文化的留传很了不起。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月7日电（记者 张嘉文）马英九率领大九学堂20名青年学子访问大陆，今天早上参访陕西博物馆，马在活动后表示，中华文化因为文字可以留传下来，非常了不起，也体现了中华文明的骄傲，几千年的文字，我们炎黄子孙到现在都能阅读。



马英九强调，如何努力保存这些典籍与文物，这是我们两岸人民共同的任务，他认为这是两岸可以共同享有的经验，也证实了文化交流的重要性。



马英九一行访问大陆进入第七天，早上在大陆国台办副主任仇开明的陪同下，先后参访陕西历史博物馆和大慈恩寺，接着中午搭乘高铁转往北京后续行程。



马英九在参观陕西博物馆后特别向媒体发表谈话，总结了这四天陕西行的感想。他表示，这是中国大陆第一座大型现代化国家级博物馆，收藏上自远古人类使用的简单石器，下至当代社会生活的各类见证物，时间跨度长达一百多万年，格外有意义。



马英九说，前几天他到黄帝陵祭祀，参观了兵马俑与西安国家版本馆，再到陕西历史博物馆看这些典雅庄重、琳琅满目的收藏品，实际见证了中华文化五千年的礼乐文明，他感到很高兴。“大九学堂”的年轻人都很有收获，他们到陕西，见识了中华文化的源远流长，对他们将来的人生，一定会产生深刻的影响。



马英九强调，昨天提到，中华文明是世界上唯一没有中断的古文明，几千年的文字流传到现在，我们当代的人都还能阅读。他举例说，他当“总统”时，当时的“行政院长”刘兆玄到长沙参观出土汉墓女尸特展，刘一面看一面读器皿上的铭文，旁边有外国人好奇询问“Are you reading that?”刘兆玄回应“Of course I’m reading that.”该外国女士问“你们是如何能读懂几千年的文字呢？”刘兆玄说“几乎在台湾、在大陆任何的大学生都会读！”



马英九认为，这代表我们的中华文化是可以留传下来的，因为文字的关系，这在其他的国家很难想像，像早年的英文现代人看不懂，但我们现在高中生就开始读中华文化，非常了不起。



马英九说，这就体现到中华文明的骄傲。几千年的文字，我们炎黄子孙到现在都能阅读；所以如何努力保存这些典籍与文物，这是两岸人民共同的任务，他认为这是两岸可以共同享有的经验，也证实了文化交流的重要性。

