美疾控中心针对人感染高致病性禽流感发警报

中评社香港4月7日电／美国疾病控制和预防中心5日在其“健康警报网络”发布消息，介绍了有关美国近日报告的人感染高致病性禽流感病毒病例的最新情况，包括相关流行病学调查、病毒测序、防控措施等。



新华社报导，美疾控中心本月1日报告了一例人感染H5N1型高致病性禽流感病毒病例。据美疾控中心5日的最新通报，这名感染者是得克萨斯州一家商业奶牛场的一名农场工人，于3月底出现结膜炎，随后被确认H5N1病毒检测结果呈阳性。据分析，此人在与疑似感染病毒的奶牛接触后被感染。这一地区曾有牛和野生鸟类感染H5N1病毒的报告，但此前并没有过该病毒从奶牛传播给人的病例报告。



这名感染者除结膜炎外无其他症状，已被建议隔离并接受抗病毒药物治疗。目前尚未发现H5N1病毒从奶牛或禽类传播给人的其他病例，也没有发现H5N1病毒的人际传播。



美疾控中心报告说，他们对从这名感染者的样本中提取的H5N1病毒基因组进行了测序，并将其与牛、野生鸟类和家禽等动物体内提取的H5N1病毒测序进行比对。结果发现，与牛体内的H5N1病毒序列相比，这名感染者体内的H5N1病毒序列发生了微小变化，但两者均未出现会使病毒更适于感染哺乳动物的变化。此外，感染者体内的H5N1病毒序列中也没有出现与抗病毒药物耐药性相关的标记。



目前，H5N1型高致病性禽流感病毒正在美国的野生鸟类中传播，并出现了与之相关的家禽感染和散发哺乳动物感染报告。美疾控中心说，目前H5N1病毒对公众健康造成的风险较低，但如果由于工作等原因接触了被感染的鸟类、牛或其他动物，就会面临较高感染风险。美疾控中心还发布了临时版本的禽流感预防、监测和公共卫生调查建议。



据美疾控中心介绍，自1997年以来，全球20多个国家累计报告了900多例散发的人感染H5N1病毒病例，临床症状既有结膜炎、上呼吸道症状等轻症，也有肺炎、多器官衰竭等重症甚至死亡。