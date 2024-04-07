谢锋：新质生产力是中国高质量发展新动力

中评社北京4月7日电／中国驻美国大使谢锋日前表示，新质生产力是中国高质量发展的新动力，也是世界可持续发展的新动能。



新华社报导，谢锋5日接受美国《新闻周刊》专访时作出上述阐释。他说，新质生产力概括地说，就是通过创新主导，深化改革，提升全要素生产率，促进先进生产力，实现高质量发展。新质生产力是中国高质量发展的新动力，也是世界可持续发展的新动能。



谢锋指出，中国近年来一直着力扩大内需。在中国这个超大规模市场里，新质生产力如同催化剂，正进一步激发市场活力，释放市场潜力。传统产业的转型升级、新兴产业的蓬勃兴起，将为经济增长持续注入新动力，创造大量投资和消费需求。



他表示，扩大高水平对外开放是发展新质生产力的题中之义。高水平对外开放是中国发展的必由之路，也将为世界带来难得的发展红利。不断升级扩容的超大规模市场是中国经济增长的坚实基础，更是世界各国合作共赢的历史机遇。



谢锋说，随着新质生产力在中国加快形成和各项利好措施陆续出台，美国等海外一些有远见的企业家已敏锐感知这百年难得的历史机遇，正闻风而动。他强调，开放应该双向互惠，不是某个国家的“独角戏”，而是各国的“大合唱”。中国对世界展开臂膀，其他国家也应该这样做。



谢锋强调，人们应该担心的，不是中国经济会不会“见顶”，而是自己会不会错过新的巨大“中国机遇”；不是中国经济会不会“崩溃”，而是“脱钩断链”阻碍全球经济复苏、地缘政治冲突颠覆国际和平。