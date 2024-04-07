墨西哥与厄瓜多尔为何断交？

中评社北京4月7日电／新华社报导，墨西哥外交部长巴尔塞纳5日通过社交媒体宣布，墨西哥立即断绝与厄瓜多尔的外交关系。尼加拉瓜政府6日也宣布与厄瓜多尔断交。一些地区组织及多个拉美国家则出面指责厄瓜多尔。此次墨厄外交风波的导火索是什么？两国关系缘何急转直下？此番龃龉将对地区局势产生何种影响？



断交导火索是什么？



据厄瓜多尔媒体报导，5日晚，厄安全部队驾驶装甲车进入墨西哥驻厄使馆，逮捕身处使馆的厄前副总统豪尔赫·格拉斯。厄总统府发布公告说，安全部队已逮捕格拉斯。



墨西哥外交部长巴尔塞纳随后通过社交媒体宣布，鉴于厄方公然违反《维也纳外交关系公约》及墨西哥驻厄外交人员所受伤害，墨西哥立即断绝与厄瓜多尔的外交关系。



格拉斯曾于2013至2017年间两度担任厄瓜多尔副总统，负责电信、能源等领域的重要工程项目。2017年，格拉斯遭腐败指控，被时任总统莫雷诺撤销政府职务，并于次年初自首。格拉斯因受贿、非法结社等罪名被判处数年有期徒刑。



经过数次法庭裁决并凭藉人身保护令，格拉斯于2022年11月获假释。去年12月，格拉斯以“担心自己的安全和人身自由”为由前往墨西哥驻厄瓜多尔使馆寻求庇护。此后，厄政府向墨方提出申请，计划进入墨驻厄使馆逮捕格拉斯，但墨方对厄方请求表示反对。



在厄安全部队进入墨西哥驻厄使馆前，墨西哥外交部发布公报说，墨政府将正式为格拉斯提供政治庇护。厄外交部对此回应，不会向格拉斯提供任何“安全通道”，并称向被法院起诉或定罪的人提供政治庇护是“非法的”。

