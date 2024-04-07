耶伦到北京直奔川菜馆　菜单公布

中评社北京4月7日电／“玉渊谭天”报导，4月6日晚，美国财政部长耶伦抵达北京，直奔老川办餐厅。美国官员吃中国菜更要看中国史，谭主听餐厅的工作人员说，是耶伦主动和美方工作人员提要吃川菜。就餐前，餐厅工作人员给耶伦介绍了发掘出土于四川广汉的三星堆文物，以及1000多年前的宋瓷器，并赠送了中国的非物质文化遗产蜀绣。随后耶伦也回赠了刻有她名字的美国财政部纪念章。根据美媒报导，耶伦此前在美国就经常在一家中餐馆吃一道名为“四川虾”（Szechuan shrimp）的菜。这一次，耶伦也算是吃到了正宗的川菜。



报导说，中国菜考验火候，川菜尤其是，无论是干煸还是小炒，都需要掌握火候。对于耶伦来说，美方需要掌握好中美关系的火候，确保中美关系不偏航、不失速、不相撞，在沟通与互动中，探索中美正确相处之道。



中美的相处体现在方方面面。这几天，耶伦在中国的行程很受关注，她用筷子、吃中餐等很多细节都被讨论。谭主也注意到，这些细节获得的并非全是正面评价，这种声音是正常的，一段时间以来，大家都发现了美国官员在中美关系中“说一套做一套”，这也让一部分中国民众对美国官员失去了信任。



中国美食文化是传统文化的一部分，就像耶伦吃的钟水饺，本身就是省级非物质文化遗产代表性项目，我们欢迎更多美国官员品尝中国美食，体验中国传统文化。我们也希望美国官员在瞭解中国美食的同时，能够增进对中国的瞭解，增进对中国人民的瞭解，尊重中国人民的发展权利。就像耶伦喜欢美食一样，中国人民也有追求美好生活的权利，这也是中国发展的意义所在。我们不以超越美国为目标，而是超越自己，成为更好的自己。



我们欢迎美国官员品尝中国美食，这并不等同于我们接受制裁和限制措施，真正能改善中美关系的，是美方实实在在的行动。