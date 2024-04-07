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俄罗斯外长拉夫罗夫将访华
http://www.CRNTT.com   2024-04-07 15:31:58


　　中评社香港4月7日电／新华社报导，外交部发言人毛宁7日宣布：应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫将于4月8日至9日对中国进行正式访问。


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