马领台青访陆 团长刘秉叡：这趟很震撼　

台青访问团团长刘秉叡强调，此趟大陆行很震撼。（中评社 林艳摄） 中评社西安4月7日电（记者 张嘉文）马英九带领大九学堂20位青年学子前往大陆访问，青年访问团团长刘秉叡接受媒体访问时，谈到此趟已进行到一半的行程感受，他说，

这趟文化之旅是最好的回忆和学习，实际看到大陆这些地理人文风情历史，和曾在课本文章上学到的东西对照，对他们来说是非常大的震撼。



刘秉叡也强调，中华文化教导人不能忘本，因此必须要记得自己是中华民族血脉的一份子，然后把这文化传承下去，这是此行他感受最深的地方。



应大陆方面邀请，马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。6日上午马英九一行先后参访陕西历史博物馆和大慈恩寺，结束了陕西四天行程，中午搭乘高铁转往北京后续行程。



就读成功大学法律系双主修中国文学系四年级的刘秉叡，在行程空档间接受媒体访问，畅谈此行的感受。他提到，6日参观兵马俑时，让他想到汉代大儒家贾谊写的“过秦论”中对于秦朝军队的规模的描述，秦有余力而制其敝，追亡逐北，伏尸百万，流血漂橹；因利乘便，宰割天下，分裂河山，强国请服，弱国入朝。



刘秉叡说，兵马俑就是呈现了秦朝军队的壮观和气势磅礴，这些都是过去在历史课本或者文章上看到的，现在可以一窥眞容，确实非常感动，更不会忘记自己身为中华民族文化根源和使命。



尤其在陕西参加的皇帝陵祭典，刘秉叡强调，炎黄子孙在这5000年源远流长的中华文化历史中，他认为台湾青年都应该要用心去体会这些，所以不管此行在广东，在陕西还是接下来的北京，全团势必都会好好体验这趟文化之旅，当成最好的回忆以及最好的学习。

