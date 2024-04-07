Costco卖金条　大受美国年轻人欢迎

中评社香港4月7日电／国际金价持续高企，除了中国市场有庞大需求之外，美国亦有不少消费者、尤其是年轻人倾向买入黄金，连带美国仓储式连锁超市Costco上季也卖出逾1亿美元的黄金。究竟为何美国的年轻人喜欢在Costco买入黄金呢？当中除了是对品牌的信任及价钱较平外，亦是对美元的不信任及防范恶性通胀。



据《华尔街日报》报导，33岁的Craig Beauregard与29岁的Julia Edwards于今年6月即将举行婚礼，二人于去年12月在Costco看到1盎斯的金条售价为2,069美元，并发现比金融市场的现货价格便宜3美元，因此决定将其放入购物车。两人又认为，通胀令其对美元信任减少，因此决定增加实体商品如黄金、白银的投资，以实现投资组合多元化，其中亦包括股票和加密货币等。



今年30多岁、来自佛罗里达州的Joe Roselli于去年8月注册成为Costco会员后，亦在官网买了两条金条，每条售价为1,959美元。他表示，买入黄金是对冲经济崩溃的一种手段，希望有一些可以掌控的实际物品，以及“正在防范恶性通胀的情况”。



星岛网援引报导，Costco自去年出售黄金后，部份分店开卖几小时内就会沽清，而且并非所有分店都有黄金存货。报导引述31岁的Jared Nagano提到，获店员告知如果想知道金条何时有货，便要追踪商店；而他曾于去年秋天在拉斯维加斯度假时买入两条金条，之后亦在三藩市住家附近多次搜寻Costco有没有黄金可买，因为自己信任Costco，并认为这是笔相当划算的交易。



道富银行研究亦显示，与老一辈相比，美国千禧世代对于黄金的好处及买卖便利性，均抱持更乐观态度，平均将其投资组合的17%分配给黄金（包括黄金ETF），而X世代和婴儿潮世代的这一数字仅有10%。



现货金价上周五收报2,329美元，今年累升12.9%；去年全年亦已累升13.1%。