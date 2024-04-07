俄罗斯西南部一座大坝决堤　逾4400人疏散

中评社香港4月7日电／俄罗斯西南部奥伦堡州奥尔斯克市一座大坝决堤，导致6000多座住宅大楼被淹，超过4400人要疏散，包括1100多名儿童。



俄罗斯总统普京指示紧急情况部部长库伦科夫前往奥伦堡地区，现场组织救援工作。紧急情况部表示，救援人员和当地部门正在加固大坝并进行排水。



香港电台援引俄媒报导，流经奥伦堡州的乌拉尔河目前正值春季汛期，河水迅速解冻，水位加速上涨。奥伦堡州因受到洪水威胁，日前已宣布进入紧急状态。