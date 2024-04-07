李强会见美国财政部长耶伦

中评社香港4月7日电／国务院总理李强4月7日上午在北京人民大会堂会见美国财政部长耶伦。



新华社报导，李强表示，在两国元首战略指引下，当前中美关系出现企稳态势。习近平主席不久前同拜登总统通电话，双方一致同意要加强对话、管控分歧、推进合作，推动中美关系稳定发展。中方希望中美做伙伴而不是对手，相互尊重、和平共处、合作共赢。希望美方同中方更多相向而行，继续落实好两国元首重要共识，让“旧金山愿景”成为“实景”。



李强指出，中美作为世界前两大经济体，经济利益深度交融，加强经贸合作对双方各自发展和全球经济增长都具有重要意义。双方要加强沟通，共同找到管控分歧、解决分歧的办法，让中美经贸合作稳定、顺畅、高效，为两国企业和人民创造更多实惠，也为世界经济发展和民生改善作出贡献。希望美方与中方一道，坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则，不把经贸问题泛政治化、泛安全化。要以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待产能问题。中国的新能源产业发展，将对全球绿色低碳转型作出重要贡献。中方愿同美方在应对气候变化等问题上加强政策协调，共同应对全球性挑战。



耶伦表示，在双方共同努力下，美中关系变得更加稳定。作为全球前两大经济体，美中双方应当负责任地管理双边经济关系。美方赞赏美中经济对话合作取得的进展，不寻求同中方“脱钩”，愿同中方一道落实两国元首旧金山会晤达成的重要共识，坦诚沟通，避免误解，深化交流合作，妥善管控分歧，共同应对紧迫的全球性挑战，推动美中关系稳定发展。