台撤金门海上实弹演习　吕礼诗：应是美阻止

台海军退役少校吕礼诗。（吕礼诗提供） 中评社台中4月8日电（记者 方敬为）台陆军金门防卫指挥部（金防部）原定2日进行对海实弹射击，临时取消，改至陆上靶场。台海军退役少校、新江舰前舰长吕礼诗接受中评社访问表示，研判为美方介入喊停。从时间点看，演习规划在2日，美国在台协会（AIT）主席罗森伯格3月31日晚间来台，蔡英文1日会见，2日演训就取消了，当天晚间中美元首即热线通话，观察脉络，有迹可循。



吕礼诗描绘金防部今年1至4月份的海上实弹射击演训范围，他指出，相较1、2月份的演训内容，3、4月份的规模更加扩大，然而2月14日金门、厦门水域才发生陆船翻覆事件，金防部后续扩大演训规模，颇有针对性，恐怕导致两岸情势一触即发，美方并不乐见，因此出手干预，符合逻辑。



吕礼诗，在海军服役18年，以少校退役；曾任海军新江舰长、海军官校军事学科部教官、教准部航训中心测裁官、西屿雄二飞弹阵地兵器长。目前为军事时事评论员。



金防部3月中旬透过渔业署发布海上实弹射击通报，原定4月2日起连续多天，分别于金门本岛、烈屿、猛虎屿、后屿等地进行地面武器对海实弹射击，周边海空域在射击训练期间将进行警戒、管制。但2日当天军方以金门浓雾、海象影响，考量安全因素，取消对海实弹射击，调整至陆地靶场进行。由于214撞船事件尚未落幕，金厦水域紧张，金防部取消海上实弹射击，引起各方揣测。

