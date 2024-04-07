以军已从加沙地带南部撤出所有地面部队

中评社北京4月7日电／以色列媒体7日报导，以军已经从加沙地带南部撤出所有地面部队，目前加沙地带只留下一个旅。



新华社报导，以色列《新消息报》当天援引以军方消息报导说，过去几个月主要部署在汗尤尼斯地区的以军第98师从加沙地带南部撤出，标志着以军在加沙地带的兵力进一步减少。



另据《以色列时报》报导，目前以军在加沙地带只剩下“纳哈尔”旅，负责保护内察里姆走廊的安全。该走廊横贯加沙地带北部地区，方便以军在加沙地带北部和中部开展军事行动，可阻断加沙居民返回北部，同时也是救援物资运入加沙地带北部的通道。



以军同日说，加沙地带武装人员当天从汗尤尼斯向以色列发射5枚火箭弹，多枚被拦截，目前尚无人员伤亡的报告。此前数小时，以军宣布从汗尤尼斯撤出地面部队。



去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明，宣布对以色列采取新一轮军事行动，并表示向以境内发射了至少5000枚火箭弹。以政府随即宣布进入“战争状态”，以军开始空袭加沙地带。当月27日，以军向加沙地带发动地面军事行动。



据巴勒斯坦加沙地带卫生部门7日数据，自新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过3.3万人死亡、5.5万余人受伤。以军7日称，已在加沙地带的军事行动中征召30万名预备役士兵，在加沙地带共打死1.2万名巴武装人员，共有604名以军士兵在冲突中死亡。