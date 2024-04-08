马英九访大慈恩寺：玄奘丰富中华文化思想史

中国国民党前主席马英九一行4月7日上午在西安参观了大慈恩寺。（中评社 林艳摄） 中评社北京4月8日电（记者 林艳）大慈恩寺是中国“佛教八宗”之一“唯识宗”祖庭，也是唐长安城内最著名、最宏丽的佛寺，中国国民党前主席马英九一行4月7日上午在西安参观了大慈恩寺，并且特别来到佛前上香。期间，宏道法师在向马英九介绍玄奘时提到，玄奘九死一生西行取经，其意义已经超越宗教的范畴，象征着中华民族不屈不挠的精神。对此，马英九深表认同，认为“玄奘回到中国后对佛教的贡献超过印度人”。



大慈恩寺位于今陕西省西安市南，至今已有1350余年历史。唐太宗贞观二十二年（648年），太子李治为了追念母亲文德皇后长孙氏创建慈恩寺。玄奘在这里主持寺务，领管佛经译场，创立了汉传佛教八大宗派之一的唯识宗，成为唯识宗祖庭。大慈恩寺内的大雁塔又是玄奘亲自督造，所以大慈恩寺在中国佛教史上具有十分突出的地位，一直受到国内外佛教界的重视。2015年5月14日，中国国家主席习近平曾陪同印度总理莫迪参观西安大慈恩寺。



在参观过程中，道宏法师向马英九具体介绍了大慈恩寺以及玄奘法师。期间，马英九问法师玄奘在印度一共呆了多久？道宏法师回答说，一共17年，但一般会说他西行19年，因为643年开始回程，645年2月份才到达长安城。

