中评现场：唐马会跳舞 马英九见证礼乐文明

马英九认真观赏“舞马衔杯纹银壶”文物（中评社 林艳摄） 中评社北京4月8日电（记者 林艳）陕西历史博物馆是中国第一座大型现代化国家级博物馆，也是世界一流博物馆，被誉为“古都明珠，华夏宝库”。中国国民党前主席马英九一行4月7日上午参观了陕西历史博物馆，现场听说马会跳舞时，马英九一脸震惊的表情，也对此非常感兴趣，并好奇地问了好多问题。



中评社记者现场看到，在参观陕西博物馆期间，讲解员特别为马英九讲解了镇馆之宝、唐代的“舞马衔杯纹银壶”，这是著名的盛唐银器，1970年陕西西安南郊何家村唐代窑藏出土。壶上的纹饰表面都镀着一层金，称为“鎏金”，此文物因不能出境展览，也只有在大陆可以观赏到。



据《明皇杂录》记载，唐玄宗让人精选出一百匹马，分为左、右部，训练成舞马。经过严格训练的马，一听到乐曲《倾杯乐》，就会摇头摆尾，四蹄随乐起舞。舞马盛行于唐玄宗天宝年间，衰落于安史之乱。舞马的高光时刻，永远地留在唐代史书和诗词里。通过“舞马衔杯银壶”，人们仿佛看到了唐代舞马祝寿的真实场景，早已成为历史传说的舞马，以一种特殊的方式重新回到世人面前。



解说员向马英九介绍道，在唐玄宗生日（八月初五）也就是千秋节这一天，会有几百匹马一起为他跳舞。马英九听到后露出了一脸震惊的表情，“啊？马还会跳舞？！”解说员进一步介绍说，是的，这些马是从丝绸之路来的良马，唐玄宗非常喜欢这些马，还给每一匹马都起了名字，并且训练它们跳舞。所以，在唐玄宗生日这一天，几百匹马一起跳舞，规模非常宏大。

