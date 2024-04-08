中评关注：韩国瑜刻意对美交心？有何用心？

韩国瑜4月3日会见AIT理事主席罗森伯格。（中评社 资料照） 中评社台北4月8日电（记者 杨腾凯）中国国民党籍“立法院长”韩国瑜3日会晤美国在台协会理事主席罗森伯格，强调台湾三党对“国防”、外交立场一致都能达成共识，让罗森伯格听了非常高兴。韩国瑜这项与美国交心的说法，是否透露他仍有向上发展的进取之意？



韩国瑜3日会见罗森伯格时，他身为东道主，率先发言对远道而来的罗森伯格表达欢迎之意，最后在罗森伯格发言结束后，原以为开放采访的致词阶段将落幕，直接转入闭门会谈，没想到韩国瑜再度拿起麦克风发言，强调蓝绿白三党对“国防”外交的立场一致，并以此段发言作结，给外界留下很深刻的印象，让人感觉韩有刻意在萤光幕前与美方交心的用意。



2020大选期间，韩国瑜因决定参选时间较晚，他以选举行程时间压力太大为由，当着时任美国在台协会理事主席莫健的面婉拒访美。事后不少人认为韩与美国保持距离对大选不利，恐怕低估了美国对台湾政治的影响力，就连前国民党主席洪秀柱都曾说，她当初受到2016提名后未到美国访问，导致她受到“伤害”。



对照2020的选举结果，韩国瑜未能到美国访问、接受面试，美国一面倒挺蔡英文，或对韩的败选产生影响？所以韩此次特地向罗森伯格表达亲近美方的态度，难免会让人感觉，是否在修正四年前不访美的决策？

