中评现场：游客吁做积极贡献 马英九回应好

马英九与正在大慈恩寺参观的游客挥手（中评社 林艳摄） 中评社北京4月8日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九一行4月7日上午参观了西安的大慈恩寺，不少正在大慈恩寺参观的游客偶遇马英九，皆热情相迎。期间，马英九不仅遇见台湾游客，还积极回应了大陆游客的呼吁。



在参观过程中，马英九不时与大慈恩寺的游客微笑挥手，还邀请大家到台湾玩。其中，有人对马英九说：“期待你为祖国统一做出真正贡献”，马英九听到后向其挥挥手并回应道：“好”。



期间，马英九还偶遇了来自台湾的游客。台湾游客和他热情打招呼，马英九也亲切问游客来自台湾哪里。此外，马英九在大慈恩寺看到一位小朋友，还主动上前过去握手。



大慈恩寺位于今陕西省西安市南，是中国“佛教八宗”之一，“唯识宗”祖庭，也是唐长安城内最著名、最宏丽的佛寺。唐太宗贞观二十二年（648年），太子李治为了追念母亲文德皇后长孙氏创建慈恩寺，至今已有1350余年历史。玄奘在这里主持寺务，领管佛经译场，创立了汉传佛教八大宗派之一的唯识宗，成为唯识宗祖庭。大慈恩寺内的大雁塔又是玄奘亲自督造，所以大慈恩寺在中国佛教史上具有十分突出的地位，一直受到国内外佛教界的重视。2015年5月14日，中国国家主席习近平曾陪同印度总理莫迪参观西安大慈恩寺。

