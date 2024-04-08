美日菲首办峰会　高少凡：各有盘算

东海大学国际学院国际经营管理学位学程副教授高少凡。（中评社 资料照） 中评社台中4月8日电（记者 方敬为）美国、日本、菲律宾将在11日首次举办三国峰会，东海大学国际学院国际经营管理学位学程副教授高少凡接受中评社访问表示，美国拉拢日本与菲律宾主要目的在于，强化台海与南海地区的战略部署，用以对抗中国；日本、菲律宾则是希望透过配合美国，达到各自的利益目标，各有盘算。



高少凡，美国维吉尼亚大学国际关系博士、觉行生命教育基金会董事，曾任东海大学国际长、东海大学国际学院筹备处主任、铭传大学国际长等职。研究领域包括中国与东协研究、东亚与东南亚区域研究、国际关系理论与实务。



美国总统拜登将于4月11日在华府与日本首相岸田文雄和菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）举行首次三边峰会。普遍认为是针对中国而来，美日菲三边可能发展军事及安全相关联盟，成为“四方对谈”（the Quad）和 “美英澳安全协议”（AUKUS）之后，另一个美国主导的印太战略组织。



针对美日菲峰会，高少凡认为，美国着眼于近期南海与台海的冲突风险上升，因此串联菲律宾与日本，前者就是要用来应对南海情势，后者则是用以台海战略，当然是以中国为战略目标，对美国而言，尽量拉帮结派，有助于扩张本身在印太区域的影响力。



高少凡指出，美国今年底就要总统大选，拜登寻求连任，会希望在外交事务上做出一些成绩，好外销转内销，美日菲三国首次举办峰会，再搭配美国内部反中的主流意见，拜登可能评估，相关举措对选情有加分。只是对菲律宾与日本而言，其目的未必与美国一致，配合美国，或有达到各自利益目标的盘算。

