香港铁路沿线屋苑买卖3月升逾两成

来源：香港商报网 中评社香港4月8日电／据美联物业研究中心综合土地注册处资料最新统计，本港75大铁路沿线屋苑，3月份共录483宗二手买卖注册，按月反弹约22.6%，升幅略高于全港二手住宅注册量的约21.7%，但鉴于签署买卖合约至递交到土地注册处注册登记需时，上述注册量尚未完全反映2月底财政预算案全面撤辣后对楼市交投的影响，预计4月铁路沿线屋苑注册量将进一步攀升。



香港商报网报导，美联物业首席分析师刘嘉辉指出，75大铁路沿线屋苑，3月份二手注册量按月报升的屋苑共有35个，至于宗数按月减少的屋苑则有23个，而其余17个屋苑宗数则维持不变；“零成交”屋苑12个，按月减少1个。



嘉湖山庄3月交投最活跃



注册量排名方面，天水围嘉湖山庄3月录得47宗二手注册，按月大增约46.9%，更成为上月75大铁路沿线注册宗数最多的屋苑，平均实用呎价录约8354元，按月上升约2.9%。日出康城则以43宗登记紧随其后，宗数按月增约7.5%；平均实用呎价录约13185元，呎价按月亦上升约5.6%。美孚新3月注册宗数虽按月跌约3.1%，但仍以31宗注册排名第三；平均实用呎价录约9441元，按月跌约2.5%。



海怡半岛呎价回升



楼价方面，最活跃10个屋苑中呎价“七升三跌”，升幅最大的是海怡半岛，月内注册平均实用呎价录约13725元，按月升约7.1%。注册量第二的日出康城，呎价按月升约5.6%。元朗YOHO TOWN的呎价按月升约5.4%。呎价下跌的屋苑中，以黄埔花园跌幅最大，月内注册平均实用呎价录约12150元，按月跌约6.2%。



港铁8条路线沿线屋苑注册量全部增加，其中东铁线的沿线屋苑注册量按月大增超过一倍，南港岛线亦增加逾五成，至于观塘线及荃湾线亦分别增加约36.2%及24.5%。