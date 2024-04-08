港楼市止跌回升　Blue　Coast热卖

来源：香港商报网 中评社香港4月8日电／香港商报网报导，长实（1113）与港铁（066）合作的黄竹坑站港岛南岸第3B期Blue Coast项目低价抢客策略奏效，上周六首轮发售422伙市场反应热烈。长江实业营业部助理首席经理杨桂玲表示，已售出逾400伙，共套现接近75亿元，当中本地用家及家庭客为主，内地客占近三成。不少市场人士认为，新盘销情良好反映市场购买力旺盛，楼市大有转势现象。



该盘向隅客众多，发展商昨天上载第4号价单共88伙，市值逾20亿元，单位实用454平方呎至1267平方呎。价单每伙售价1240.9万元至4434.2万元；呎价24821至35108元。折实总价1054.8万元至3769.1万元，折实呎价20918元至29842元。户型包括19伙两房、43伙细三房、14伙大三房以及首度推出共12伙的四房单位。选用即供付款计划折实平均呎价24289元。只计4号价单的两房及三房户，折实平均呎价23003元。



长实：还未到成本价



长实执行董事赵国雄表示，是次加推加价约3%，属温和加幅，还未到成本价，日后仍会继续向上调整，所以这张价单的价名可谓“底继续捞”。如客人反应好，会积极考虑次轮销售前再加推。



他又称，对首轮销售成绩非常满意，客人都能选购心仪单位，而且他们选购单位比想像中快，证明项目属优质单位。首轮销售有几位集团同事选购，集团未打算推内部优先认购。

