赖清德要改造社会　赖士葆：先从民进党开始

蓝委赖士葆受访。（中评社 俞敦平摄） 中评社台北4月8日电（记者 俞敦平）针对赖清德提出上任后将会改造社会、洗涤人心，中国国民党“立委”赖士葆8日上午于“立法院”受访时表示，改造应从清除民进党内贪腐开始，而非仅仅是口号。



对公投绑大选一事，赖士葆 表示支持，并强调无论赖清德提名谁任新“阁揆”，国民党团都会强力监督。



赖清德6日下午出席“100%言论自由：郑南榕和自由时代”特展开幕记者会致词时，提到他上任后将会改造社会、洗涤人心，此言论在台湾社会引起关注，台湾大学教授左正东在政论节目上指出赖清德此番言论，杀气太重。



对此，国民党“立委”赖士葆提出批评。他质疑赖清德的社会改造具体内容为何？在谈论改造之前，应先解决他发迹地台南许多乱七八糟的问题，如88枪击案炉渣和官员接受性招待事件。赖强调，台湾人民最期望的是一个公正且廉洁的政府，而他认为民进党在执政八年后，似乎与这个目标越来越远。他建议，改造应从清除民进党内贪腐开始，而非仅仅是口号。



对于传闻“国安会秘书长”顾立雄可能成为新任“国防部长”的消息，赖士葆表示，过去曾有文人担任“国防部长”，但效果并不理想。他担心顾立雄缺乏军事背景，可能无法获得将领认同。

