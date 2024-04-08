﻿韩国国会选举提前投票率创新高

一名韩国民众5日参加国会选举的提前投票。（来源：法新社） 中评社北京4月8日电／据大公报报导，韩国10日将举行国会选举，本月5、6日的提前投票结果显示，投票率达到31.28%，创下国会选举历史新高。



根据韩国国家选举委员会的数据，逾4428万名合格选民中，共有约1385万人在3565个投票站完成投票，投票率首次突破30%，较上届国会选举提前投票率高出4.59%。未在上周末投票的选民将在10日的选举日投票。



民调机构韩国盖洛普调查研究所理事许珍宰表示，此次提前投票率高的一大原因在于韩国民众已适应这一制度。且由于韩国现在不限制选民只能在户籍所在地投票，提高了在外地工作或上学，不选择返乡投票的年轻选民参与度。预计本次选举整体投票率不太可能低于55%。



分析指，根据韩国往届选举的实际结果，提前投票率的高低与选举结果并没有绝对的关系。许珍宰指出，若朝野两大党选情差距过大，选民可能会认为结果已定而放弃投票，但若两党势均力敌，反而可能拉升投票率。



四年一度的国会选举被认为对韩国执政党国民力量党至关重要，如果该党在选举中未能获得多数席位，总统尹锡悦可能会在其任期的剩余3年中成为“跛脚鸭”。主要在野党共同民主党目前在国会拥有多数席，该党希望在本次选举中保持住现状。