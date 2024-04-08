云南曲靖：千年爨文化在活态传承中发展

云南曲靖第二小学的学生在上爨体书法课（1月30日摄）。（来源：新华社） 中评社北京4月8日电／据新华社报导，“兴字头（兴的繁体字为‘兴’）、林字腰，大字底下有火烧。”清明节假期，在云南省曲靖市麒麟区图书馆，四川游客郑欣边唱着童谣，边给孩子贴上了一张“爨”字形状的彩绘图案。



没多久，郑欣上小学的孩子就能将笔画多达30笔的“爨”字写出来。“感觉很有趣。”她说，一次简单的彩绘就可以让孩子记住略带神秘感的爨文化。



爨文化，起自东晋经南北朝终至唐天宝七年，是当时的地方大姓豪族爨氏治理南中地区500年间所造就的历史文明。电视剧《南中秘史》和历史长篇小说《爨诏风云》就是依据这段历史写出的故事。



在曲靖市，每逢周末和节假日，为更好推广爨文化，当地一些文创工作室推出爨麒麟饼干、爨字胸针、爨麒麟徽章、爨字遮阳帽、爨字明信片等多种爨文化文创产品，尤其受到外地游客欢迎。



爨文化传承至今，为人所熟知的是爨体书法。康有为、齐白石、徐悲鸿等文化名人尤擅爨体书法。2022年，爨体书法还被列入云南省第五批省级非物质文化遗产保护项目。



历史文化是城市的灵魂。随着时代的变迁，为促进有着1700余年历史的爨文化推陈出新、赓续发展，近年来有着“爨地”“爨乡”之称的曲靖市做出了积极探索。



走进当地的大街小巷，“爨”体风格的店名、路标、牌匾等随处可见。曲靖市委宣传部副部长、新闻办主任陈学飞介绍，通过持续推出书法课程、舞蹈演绎、文旅体验和文创产品等多种活化传承方式，传统的爨文化在新时代有了新活力。

