南株洲开展镜鉴专项活动　治理渎职失职问题

（来源：中央纪委国家监委网站） 中评社北京4月8日电／据中央纪委国家监委网站报导，株洲高科集团有限公司原党委副书记、副董事长吴兵涉嫌受贿罪、滥用职权罪一案日前在法院开庭审理，该集团纪委组织公司130余名中层副职以上干部旁听庭审，现场接受警示教育。



调查显示，2017年，湖南省株洲高新区天易科技城自主创业园工程项目采取政府和社会资本合作（PPP）模式开发建设，孙某通过时任株洲高新区党工委书记、天元区委书记周建光，找到时任株洲高科集团子公司天易集团董事长吴兵，意图承接该PPP项目。而吴兵则将此次机会作为提升集团业绩和自身政绩，借以攀附周建光的好机会。



在错误政绩观驱使下，吴兵在该项目招投标、合同签订与履行、资金监管与建设监督流程中故意违背、避开天易集团党委会、董事会决策，帮助孙某承接该项目，并在孙某不履行出资义务、存在严重资金风险的情况下，违规推动天易集团为孙某垫付大量资金。后因孙某无力偿还，最终导致天易集团国有资产严重损失。



“吴兵渎职失职行为警示我们，职务犯罪造成的国有资产损失等危害后果与贪污受贿犯罪同样严重。”株洲市纪委监委负责人介绍，该市以湖南省纪委监委安排部署的“镜鉴”以案明纪以案促改专项活动为抓手，立足防范化解政府债务风险，树牢党员领导干部正确政绩观，从案件查办、专项监督、整章建制、警示教育4个方面集中发力，系统治理渎职失职。



去年，株洲市纪检监察机关聚焦财政资金建设工程项目、国有资本融资投资、涉农涉企财政资金奖补贴等管权用权、管钱用钱重点领域，以违规审批、烂尾项目、国有资产损失等表象为突破口，深挖彻查背后职务违法犯罪行为，并坚持贪污受贿和渎职失职一起查，共移送司法机关56人，从中深挖渎职失职犯罪23人。



在此基础上，株洲市纪委监委结合审计署点名株洲的6个PPP项目，把典型案件查处和同类问题整治同步推进，深入开展PPP项目清查整治，先后下发10份工作提示及纪检监察建议，重点紧盯项目中存在的违规举债、虚假化债及违规融投资问题，通过巡察监督、专项监督与跟踪督办，找准项目风险点与“出血点”，推动全市PPP项目形成“一项目一清单”，积极稳妥化解政府债务风险，挽回国有资产损失。

