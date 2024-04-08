曾国卫：国安观念须从少年时期培养

香港童军总会昨日首次举办“童军国家安全日”，通过国安主题摊位游戏、展览等，让成员认识国情知识及国家安全资讯。（来源：大公网） 中评社北京4月8日电／据大公报报导，香港童军总会昨日首次举办“童军国家安全日”活动，通过举办以国家安全重点领域为主题的摊位游戏、展览等形式，让成员认识国情知识及国家安全资讯，有超过1000名童军成员、家长及公众人士参与。



政制及内地事务局局长曾国卫致辞表示，是次活动十分有意义，能让童军成员从青少年时期便开始培育维护国家的安全观念及爱国情怀。他强调，只有维护好国家主权、安全、发展利益，香港才能够长治久安，市民才能够获得安全感和幸福感。／大公报记者 龚学鸣



是次活动获民政及青年事务局拨款资助，在香港童军中心胡应湘宴会厅举行。场内设有多个摊位游戏及展览，涵盖国家安全20个重点领域，包括生态安全、粮食安全、航天安全、政治安全等。在场超过1000名童军成员、家长及公众人士透过摊位游戏，瞭解国家安全的知识。



维护国安 香港才能长治久安



此外，大会安排了两场专题讲座，主题分别为“世界文化遗产”及“四川动物保护”，让参加者加深对国家世界文化遗产及动物保育工作的瞭解。大会亦嘉许在“童军国家安全日”填色创作比赛及标语创作比赛中，表现出色的童军成员。两项比赛参加人数踊跃，共收到1665份作品，由各主礼嘉宾分别颁发相关奖项。



曾国卫表示，香港童军总会在特区政府的资助下，于今年1月至4月期间举办了一连串的国家安全教育活动，让童军各支部青少年成员瞭解维护国家安全的重要性和必要性，以及加强他们对国情的认识。



曾国卫表示，特区政府将在“宪法和基本法推广督导委员会”下设立“爱国主义教育工作小组”，将协调各部门和机构推动国民教育，与国家的爱国主义教育法内容相对接，加强国家历史文化和国情的教育；亦会透过社交和各式媒体，以及大型宣传活动等，加深市民对宪法和基本法共同构建的特区宪制基础和秩序，以及对“一国两制”的认识。

