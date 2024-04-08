广西做实政治监督推动“一区两地”建设　

（来源：新华社） 中评社北京4月8日电／据中央纪委国家监委网站报导，“把开展重大发展项目政治监督，作为坚定拥护‘两个确立’、坚决做到‘两个维护’的实践检验。”广西壮族自治区纪委监委4月3日召开“聚焦‘一区两地’建设 推进重大发展项目”政治监督工作部署会。



铸牢中华民族共同体意识示范区、打造国内国际双循环市场经营便利地、粤港澳大湾区重要战略腹地“一区两地”建设，是习近平总书记赋予广西新的使命任务。广西纪检监察机关抓牢“一区两地”建设推进政治监督具体化、精准化、常态化，持续优化政治生态和发展环境。自治区纪委监委制定《关于开展“聚焦‘一区两地’建设，推进重大发展项目”政治监督的工作方案》，把事关全局和未来的重大发展项目列入监督清单，包括平陆运河、环北部湾广西水资源配置、黄桶至百色铁路、沿边临港产业园区、国家综合能源安全保障区等86个重大项目，支持国家北斗导航位置服务数据中心落户广西等20个重要事项。



自治区党委常委，自治区纪委书记、监委主任房灵敏介绍，经中央纪委国家监委和自治区党委同意，全区纪检监察机关以106个重大发展项目（事项）专项监督、领导干部插手基建工程和招投标腐败问题专项整治“两个专项”为抓手，全面开展重大发展项目政治监督。



2023年，自治区纪委监委实施驻点监督服务保障平陆运河建设。其间，探索建立“室组地企”和审计、监理等多方联动的“1套监督工作机制”，实行工程合同和廉洁合同同步签订、技术交底和廉洁交底同步开展、质量监督和廉洁监督同步进行、项目工程和廉洁工程同步验收“4个同步”，明确工程项目设计、概预算、招投标、施工、变更、工程验收、资金拨付“7个监督流程”，发现查处一批影响工程建设的突出问题，有力保障项目建设顺利推进。

