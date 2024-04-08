科技助力我国珍稀动物数量稳中有升

（来源：新华社） 中评社北京4月8日电／据科技日报报导，4月8日是国际珍稀动物保护日。记者从国家林业和草原局获悉，近年来，我国以旗舰物种拯救保护为抓手，持续推进就地和迁地保护体系建设，亚洲象、雪豹、东北虎、海南长臂猿、黔金丝猴、藏羚、莽山烙铁头蛇等大量珍稀濒危野生动物野外种群数量稳中有升。



珍稀动物是自然界中稀有、珍贵的动物。由于气候变化、环境污染、人类活动增多、栖息地减少等原因，一些珍稀动物一度濒临灭绝。



多年来，我国通过构建野生动植物智慧保护体系，为珍稀动物保护工作提供了重要支撑。智慧化、数字化监测系统、远红外相机、大数据＋物联网、物种AI识别等高科技手段的应用，有效地推进了珍稀动物的保护工作。



据国家林业和草原局有关负责人介绍，目前我国亚洲象野外种群增至300多头，海南长臂猿野外种群增至6群37只，白头叶猴野外种群增至1300多只，中华穿山甲分布点位不断增加。东北虎分布范围从长白山脉扩大到大小兴安岭，野外种群增至60只左右。朱鹮分布区从3个省扩展至7个省，野外种群超过7000只。全球圈养大熊猫种群数量达到698只，人工繁育朱鹮种群数量达到1496只。



云南省林业和草原科学院原院长、国家濒危物种科学委员会委员杨宇明告诉记者：“与15年前的金沙江本底调查情况相比，不管是水生还是陆生的典型动植物，物种数量都呈明显的上升趋势。”



“如今，洞庭湖江豚数量由2017年的110头增加到2022年的162头，洞庭湖麋鹿已成为我国目前最大的自然野化种群。2022—2023年度，洞庭湖越冬水鸟达37.83万只，珍稀濒危物种黑脸琵鹭时隔5年再次现身洞庭湖。”湖南省生态环境厅党组书记、厅长刘群表示。

