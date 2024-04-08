京港修复师携手　珍贵文物重现光华

故宫博物院漆器修复组组长闵俊嵘（中）和香港故宫文博馆修复师们“会诊”明代黑漆嵌螺钿桌案（资料照片）。（来源：新华社1） 中评社北京4月8日电／据新华社报导，幽暗的射灯下，1900年的火车头式钟表在玻璃罩里，静静地展示着“新生”。与它一样重获新生的还有明代黑漆嵌螺钿的桌案。



在3月开幕的“乐藏与共——香港故宫文化博物馆首批受赠藏品展”中，这两件文物一亮相便引起了关注。



“这得感谢故宫博物院的修复老师，是他们精湛的技术让这几件文物重获新生。”香港故宫文化博物馆藏品修复室主任梁嘉放说。



文物亮相先“诊病”



每一件文物都有专属修复方案。古钟表修复的最大成功之处，就是让“死亡”的钟表恢复计时和表演功能。



“这个古钟表整体保存还是挺好的，但我们发现它在此前修复中装反了表盘，还有火车的一些轮子生锈脱落了，表芯也无法运行。”梁嘉放介绍说。



于是，香港故宫文化博物馆的修复师们开始查阅文献资料，查找可作参考的器物，要将其原貌展示给观众。而古钟表的修复不仅需要清洁除尘，还需掌握专业的钟表机械维修技术，才能准确恢复古钟表的功能。



2022年7月正式对公众开馆的香港故宫文化博物馆，还是一个很“年轻”的博物馆，其修复团队也比较年轻。“文物的修复极为深奥，不同类别修复方法也不同，书画、钟表、瓷器、金银器等门类都有不同的专业知识和技术要求。”梁嘉放说。



这次修复的另一类文物是漆器，对于温度、湿度的变化有严格要求。“香港故宫文化博物馆在接到这件明代黑漆嵌螺钿桌案时发现，桌案不仅出现了裂缝，还有螺片的脱落与缺失。”梁嘉放说。

