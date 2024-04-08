中评社北京4月8日电／网评：地震预警也要收费？吃相别太难看



来源：红网 作者：李欣



近期，青海、台湾等地地震频发，引发了公众对于灾害预警的关注。作为救灾的一线“利器”，手机地震预警功能因此备受关注。一款由成都高新减灾研究所开发的App“地震预警”因向苹果用户收取10元每年的服务费，充值会员方可享受“优先地震预警”“倒计时报警”等服务，引发了网友们的质疑，地震预警是公共服务，信息收费是否合理？（4月4日 澎湃新闻）



地震预警作为一项公共服务，其价值在于其能够及时警示民众，降低地震灾害带来的损失，而不应成为商业牟利的手段。地震预警系统的建设和运行本身就已经由国家投入资金，有赖于国家投入的科研资源和基础设施建设，公众应该享受到其提供的服务而无需额外支付费用。一旦将地震预警纳入商业化运营，可能导致信息不对称，使得那些无法支付费用的民众面临更大的安全风险。如果只是因为用户没有充会员，预警时间就比会员晚，这吃相太难看了。



据苹果官方文档解释，IOS系统的紧急预警需要与所在地的政府、气象台、自然灾害组织等机构建立数据源，但由于数据安全等问题， IOS系统自带的公共安全警报系统未得到政府与有关部门的信息共享，在中国并不可用。这意味着，苹果用户而必须依赖第三方App获得地震预警信息。众所周知，第三方App要上架苹果商店，必须向苹果交纳一定费用。虽然该应用在苹果系统的界面表示“支付的会员费将用于支持地震预警、多灾种预警、地震预报的研究、研发、服务”，但为何在安卓系统均为免费？这笔钱真的会全部投入到地震预警、多灾种预警等研发服务中吗？还是说苹果会有部分抽成？



苹果公司将“地震预警”功能商业化的做法实在是吃相难看。此前，小米、OPPO公司都曾投资地震预警公司，主动承担社会责任，为用户的生命提供多一份保障。尽管系统自带预警功能无法使用，但苹果公司应当支持第三方App，为用户提供更多的公共安全服务，而不是让用户在生命安全问题上受到困扰。公共服务的核心价值在于服务全体民众，而非少数有支付能力的群体。将地震预警纳入商业化模式，不仅削弱了其公益属性，更可能伤害到社会弱势群体的权益。地震预警服务收费，实质上限制了普通民众获取重要信息的渠道，进一步加剧了社会的不公平。

