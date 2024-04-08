中评社北京4月8日电／网评：警惕宠物“免费领养”套路



来源：东方网 作者：杨玉龙



记者近日调查发现，宠物“免费领养”套路越来越多，让不少爱宠人士深受其害：有消费者要免费领养一只宠物，却被强制绑定各种消费要求；有人签订了宠物用品购买协议，每月固定消费，结果发现宠物不停地生病、宠物用品质量低劣，自己面临一旦违约则需支付高昂违约金的限制等。（据4月5日《法治日报》）



伴随着宠物经济快速发展，“免费领养”的宠物售卖模式在全国兴起，而也正如媒体所报导的现象，其背后的套路也越来越多，让不少爱宠人士深受其害。例如，在某第三方投诉平台以“免费领养宠物”为关键词搜索发现，投诉量达100多条，投诉内容包括商家虚假宣传、捆绑销售、引导消费者借贷下单却未告知每月扣款等。



具体来看，有的人士自己是奔着免费领养去的，结果却变成了贷款买宠物。有网友分享过自己签订《宠物领养协议》的惨痛经历：“被免费领养广告吸引，去领养了宠物，很冲动地签了合同：连续15个月，每月在规定的App花费248元购买宠物用品。但中途出了意外，宠物没了，店家让我重新换一只领养，但签了协议，只能继续履行。”



对于上述，需要多加警惕。以“免费领养”的方式进行宣传，实际让消费者支付项目类繁多的费用，或诱导消费者预付款，属于虚假广告行为。爱宠人士既要加强对此防范，谨防被套路，选择具有合法资质的领养机构或者宠物店进行领养，选择宠物时仔细询问核对信息；同时，一旦权益被侵害，要第一时间依法维权。



平台责任不能缺位。据受访专家表示，平台应当切实履行其作为互联网平台的建设者、管理者、运营者的角色责任。事实上，确如前，平台起到引流作用，但不能忽视自身的责任。平台对商家资质及宣传内容负有审核义务，甚至更有必要建立投诉、举报和争议在线解决机制，内部监督检查制度以及承担相应的安全保障义务，以切实维护消费者权益。

