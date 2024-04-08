中评社北京4月8日电／网评：警惕“用近视换成绩”



来源：东方网 作者：梁宇飞



在今年全国两会的代表通道上，针对“孩子早晚要近视”这一问题，政协委员范先群呼吁社会各界要进一步关注少年儿童的近视防控问题。据调查，中国儿童近视率居于世界第一。走进一间教室，从讲台往下看，都是成片成片的“小眼镜”。重视儿童青少年用眼健康，筑牢儿童青少年视力健康“防护墙”已刻不容缓。（4月7日 上观新闻）



激烈的教育竞争环境下，大部分学生都在追求成绩时忽视了自身的用眼健康，甚至有部分学生家长表示，即使用视力换取成绩，那也是值得的。繁重的课业，对教育的焦虑，户外活动时间的缺失，电子产品使用的无度，既是造成学生近视早发的重要原因，又是青少年以及儿童视力保护措施推进的主要障碍。



虽然历年来社会各界对于儿童少年视力健康的关注和有关举措、相应提案层出不穷。但由于客观环境的制约和影响，这些建议大多难收其效。所以，要想真正为儿童青少年的视力保护“撑一把伞”，就需要让政策完好落地。做好措施落实，一方面要提出可实现的，行之有效的，推广门槛低且易于遵循的护眼方式；另一方面，也要加强这些护眼措施推行过程中的监督，使之真正惠及到学龄少年儿童和青年群体。



对于中小学校来说，可以在日程安排中增加一个专供学生户外活动的时间，鼓励学生走出教室，在室外进行自由活动，不论是体育运动也好，室外看书也罢，能够在外接受日照，便可以起到促进眼睛局部血液循环，缓解眼部疲劳的作用。同时，各个学校也应该将眼保健操“制度化”，使之成为学生每日必须进行的活动之一。学生的学习时间固然重要，但不急在一时，每天留出三五分钟给学生进行眼部保健和休息，与学习并没有根本冲突。而恰恰相反，抽出时间给学生做眼保健操也起到了一个放松情绪，调整学习节奏的作用。

