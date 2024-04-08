蓝委推恢复公投绑大选　民进党团反对

民进党团干事长吴思瑶与绿委洪申翰。（中评社 黄筱筠摄） 中评社台北4月8日电（记者 黄筱筠）公投电子连署系统4月10日将上线，“中选会”今日举行说明记者会，示范如何进行连署。中国国民党“立委”罗智强近日提案修正“公投法”，拟删除现行“每两年举办一次公投”规定，恢复公投绑大选。民进党“立法院”党团对此并不认同。



民进党“立法院”党团干事长吴思瑶表示，2021年已经过人民公投否定不希望绑在一起，为什么蓝委还要把公投跟大选绑在一起，大家都不会忘记2018年县市长选举与多项公投案一起举行，造成选务吃力繁重、开票延宕，这是负面教训。公投案不绑大选2021年已经公投结果出来，人民是不希望绑在一起，国民党“立委”要执意绑在一起，这是对民意听不见，会受到很大反制。



民进党“立委”洪申翰表示，2021年四大公投，其中公投绑大选同意票395万票，不同意412万票，直接不同意大于同意，难道国民党认为现在是“国会”最大党，就能对公投结果都视而不见吗？



针对“中选会”开了公投电子连署系统，会不会担心国民党推不在籍投票电子化？吴思瑶表示，国民党有很多版本在讨论，但引起诸多疑虑内部有收敛。对于不在籍投票会重新检视。但是国民党内也有鹰派，还是会希望继续透过“国会”多数要强行推动，但期许他们可以听到社会的声音。

