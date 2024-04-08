香港清明假期消费市场春意浓

中评社北京4月8日电／据新华社报导，为期3天的清明小长假正式收官。香港特区政府入境事务处数据显示，4月4日至6日，超过200万人次经各海、陆、空管制站进出香港。



慎终追远、寄思先贤是清明节的民风厚德。记者走访纸扎店铺时看到，除传统纸钱祭品之外，各种新式纸扎祭品更是让人眼花缭乱。清明节当天，许多市民纷纷选购祭品，走出店铺时手上都拎着大包小包祭品。不少商家表示，与往年相比，今年的营业额增长约一成。



清明假期，正值踏青赏花好时节。此时漫步于春色山水，或游走在街头巷尾，都能欣赏到满眼的绿意与繁花。在九龙塘，一株株三角梅竞相绽放，鲜亮的色彩扮靓了城市，为春日的香港增添了不少生机和活力。不少游客特地到此用手机记录下春天的美好时刻。



清明假期，正值第48届香港国际电影节，来自62个国家及地区逾190部电影在港与观众见面，不少影迷利用假期到香港观影。6日的维多利亚公园中央草坪人头攒动，第二届“香港流行文化节”开幕节目“天空草地”正在此处上演，来自香港、内地及海外不同年代歌手在此演出，丰富多彩的文化活动让市民和旅客“过足瘾”。



在赵女士眼中，香港的文化魅力是难以被替代的，每年在香港国际电影节期间，她都会从上海来到香港观影。“每届香港国际电影节都有令人难以拒绝的电影，从买票的时候就已经提前进入到‘过节’模式，期待着在影院观赏到心仪的影片。”



购物与美食依然是清明节小长假热门出游关键词。位于铜锣湾的一家潮牌店内人满为患，不少游客在外排队等待。江苏的汪女士表示，这次到香港准备了三万港元的预算用于购物。“这里款式丰富，上新速度快，每次到香港来都会留出至少一天的购物时间。”

