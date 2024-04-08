巴以冲突半年　停火道阻且长

中评社北京4月8日电／据新华社报导，新一轮巴以冲突自去年10月7日爆发，至今已半年。本轮冲突持续时间长、对抗强度大，造成大量平民伤亡和严重人道主义危机，其外溢效应波及地区多个国家。



分析人士指出，自冲突爆发以来，国际社会不断强烈呼吁停火，外交斡旋也在进行，但由于以色列态度强硬，且其主要支持者美国出于私利不仅未对以方实质性施压，还在外交和军事层面偏袒以色列，停火进程举步维艰，地区紧张局势加剧。



人道灾难深重



巴勒斯坦加沙地带卫生部门数据显示，本轮冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.3万人死亡、逾7.5万人受伤，上百万人流离失所。据联合国统计，加沙地带绝大多数死者是妇女和儿童。据以色列官方数据，本轮冲突中以方约有1400人死亡。



战火导致加沙地带陷入严重的人道主义危机。联合国世界粮食计划署3月下旬说，加沙地带一半人口已陷入“灾难性饥饿”。4月1日晚，以色列空袭加沙地带中部城市代尔拜拉赫，造成慈善组织“世界中央厨房”7名工作人员死亡，多个援助组织随后暂停在加沙地带活动，这令该地区人道主义危机雪上加霜。



联合国秘书长古特雷斯4月5日敦促以色列作出切实改变，避免加沙地带平民死伤，并让拯救生命的援助物资能够安全运送。



面对冲突造成的深重灾难，国际社会要求停火的呼声强烈。联合国安理会3月25日通过决议，要求斋月期间在加沙地带立即停火。但加沙民众没有等来停火，以色列军事行动仍在继续。



眼下，以军重点目标是加沙地带最南端城市拉法。目前有超过150万巴勒斯坦平民在拉法避难。国际社会担忧，以军一旦对拉法发动地面进攻，将造成大量平民死伤。然而，以总理内塔尼亚胡近期多次表示，以军终将对拉法发动地面进攻，以“彻底消灭”巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。

