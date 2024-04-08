﻿港打造“区域知识产权贸易中心”

中评社香港4月8日电／据大公报报导，财政司司长陈茂波昨日发表网志表示，要加快发展“新质生产力”，香港可凭借健全的知识产权保障体制，发挥好“区域知识产权贸易中心”的定位。“深圳─香港─广州”科技集群已连续四年蝉联全球创科活动第二最密集的地区。巩固和提升本港知识产权保障的制度，可助力香港建设国际创科中心和中外文化艺术交流中心。政府会推动香港“区域知识产权贸易中心”的建设，研究完善《版权条例》，并提供税务优惠措施。＼大公报记者 龚学鸣



陈茂波指出，近年全球知识产权的重心已向亚洲转移。截至去年底，我国拥有近500万件有效发明专利，数量在全球居首位。根据世界知识产权组织公布的《2023年全球创新指数》，经分析各地在专利申请和科学论文刊登数量等因素，“深圳─香港─广州”科技集群已连续四年蝉联全球创科活动第二最密集的地区。本地方面，知识产权署在2021至2023年批出的标准专利注册每年均超过一万宗，较之前十年每年的平均注册量上升逾五成。



法制及专业服务吸引科企



陈茂波说，过去一段时间与创科企业交流时留意到，他们决定落户香港的主因之一，是认为香港的法制、法治和专业服务，以及对知识产权的保护，让他们在拓展国际业务时，技术和产品都受到专利保护，有利他们透过授权其他企业使用有关技术研发更多新应用，以“专利营运”模式产生收益。为了进一步加速这方面的发展，新一份财政预算案中提出多项措施，加快推动香港“区域知识产权贸易中心”的建设，这将与国际创科中心的发展相辅相成。其中包括在香港筹建一所世界知识产权组织的技术与创新支持中心。



推进与湾区兄弟城市合作



陈茂波又指出，加强知识产权的保护和贸易亦有利本港文化创意产业的发展，助力“中外文化艺术交流中心”的建设。特区政府透过“创意智优计划”促进与创意有关的知识产权创造和交易，香港贸易发展局亦正着手优化“亚洲知识产权交易平台”，加入有关创意产权内容，目标于今年内试行。政府亦会研究完善《版权条例》，因应人工智能的最新发展而对版权提供适当的保障，今年内会进行咨询。

