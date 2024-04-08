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格鲁吉亚首都一射击场发生爆炸致2人死亡
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2024-04-08 13:03:31
中评社北京4月8日电／据新华社第比利斯消息：格鲁吉亚内务部7日发表声明说，首都第比利斯一射击场当天发生爆炸，已造成2人死亡、4人受伤。
声明说，紧急医疗援助人员已将伤者送往医院救治。
据格鲁吉亚媒体报导，出事射击场为私人射击场，事件或由煤气罐爆炸导致。事发地所在街道交通部分受阻，附近地区可以看到大量黑色浓烟。消防救援人员和警察已在现场开展工作。
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