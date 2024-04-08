马英九访抗战馆　强调正面作战是国民党军队

中国人民抗日战争纪念馆。（中评社 张嘉文摄） 中评社北京4月8日电（记者 张嘉文）马英九率领大九学堂20位青年学子访问中国大陆，今天早上前往北京参观抗日战争纪念馆，由于两岸对于抗战史的角度略有不同，马特别在过程引述大陆前领导人胡锦涛在抗战60周年提到“正面作战是国民党军队、敌后作战是共产党”一事，还强调当时胡的那一段谈话很精采。



马英九一行今天进入访问大陆行的第八天，一行人上午先赴市郊的卢沟桥和抗日战争纪念馆参观，下午回市区参观北京故宫，晚间将和北京市委书记尹力会见，接着再到奥林匹克公园内的“冰丝带”（国家速滑馆）及“鸟巢”（国家体育场）参访，行程满满。



马英九今早在国台办副主任潘贤掌陪同下前往抗日战争纪念馆和卢沟桥，由抗战馆馆长罗存康负责接待和解说。马一行抵达抗日战争纪念馆，罗存康首先感谢马英九对抗战史的重视，马随即回说“那当然，台湾人没有缺席对日抗战！”



由于两岸抗战史的角度略有不同，马英九在参访前半段以共产党为主体的抗战史时，几乎没有表示任何意见，直到参访进入台港澳同胞抗日、台湾民族抗日史，以及国民政府抗日史等等情节，马才话匣子大开，频频向罗存康等人分享历史。



马英九引述胡锦涛在对日抗战胜利60周年活动中提到“正面作战是国民党、敌后作战是共产党”。当时胡锦涛的原话为“中国国民党和中国共产党领导的抗日军队，分别担负着正面战场和敌后战场的作战任务，形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。”马强调，胡那一段谈话非常精采。



另外，由于馆内也陈列日军当时侵略中国时的诸多残忍行为，马英九谈到这些时多次叹息、摇头，可以感受到他对那段历史沉痛的心情。



中国人民抗日战争纪念馆位于北京市丰台区卢沟桥宛平城，是全大陆唯一一座全面反映中国人民抗日战争历史的大型综合性专题纪念馆。

