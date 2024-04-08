黄子佼性侵未成年　王世坚：要修法加重刑度

绿委王世坚。（中评社 黄筱筠摄） 中评社台北4月8日电（记者 黄筱筠）艺人黄子佼被爆出购买、持有未成年少女不雅片，甚至传出曾性侵未成年少女。民进党“立委”王世坚今天受访表示，他将提案加重《儿童及少年性剥削防制条例》刑度，针对购买儿童性影像者，应修正为3年以上、5年以下有期徒刑，“一定要让他们被关”。



黄子佼被爆是偷拍论坛“创意私房”高级会员，还持有7部未成年性影片，更有一名“K小姐”自曝是遭性侵的受害者之一，消息一出引来各界挞伐。王世坚今天受访痛批，先用8个字形容黄子佼“十恶不赦、人神共愤”，接着说“你就关起来，到监狱去好好反省吧！”。



对于“卫福部”保护司司长张秀鸳对于未来是否会与黄子佼合作或列为拒绝往来户，称“这件事很两难”。对此，王世坚开呛，居然站出来帮加害者讲话，莫名其妙，“完全不适任，她今天交辞呈520毕业不用拍了啦，可恶到极点”。



王世坚受访时表示，他已经针对相关案件要求积极查办，要求“警政署”查办是否有漏网之鱼。尤其在暗网上，有很多在贩卖残害儿童的性影像，他要求“法务部”和“卫福部”要负起责任，针对儿少性剥削防制条例，必须加重刑度。



王世坚以部分欧美国家为例，只要被害者是儿童或青少年，他们是“千刀万里追”，绝对不纵放这些加害者。他认为，“法务部”应该积极提出官方修法版本来加重其刑，罪责加重二分之一，且不得假释。



王世坚指出，他将提案修法，修正儿少性剥削防制条例第39条，加增若以对价关系取得儿童性影像者，刑责由现行1年以下有期徒刑、3万元（新台币）以上、30万元以下罚金，提高到3年以上、5年以下有期徒刑，并科新台币150万元罚金。

