马英九在卢沟桥：记取教训振兴中华

马英九表示，无论在大陆还是台湾，两岸人民都曾被日本军阀欺凌迫害，伤亡惨重。（中评社 林艳摄） 中评社北京4月8日电（记者 林艶）中国国民党前主席马英九一行4月8日上午参观了卢沟桥并与七七事变亲历者郑福来进行了亲切互动。马英九表示，今天来这里实地看了1937年卢沟桥事变的发生地，实在是感慨万千。抗战是中华民族历史上国家御侮战争中规模最大、时间最长、战区最广、牺牲最大的民族御侮战争。无论在大陆还是台湾，两岸人民都曾被日本军阀欺凌迫害，伤亡惨重。纪念七七事变，不能只是回顾历史，最重要的要记取教训。



马英九表示，很认同郑福来老先生说的，历史是一面镜子，我们必须告诉子孙，我们纪念抗战，不是为了延续仇恨，而是要记取教训，自立自强，振兴中华。



马英九指出，无论在大陆还是台湾，两岸人民都曾被日本军阀欺凌迫害，伤亡惨重，我方虽然装备、训练落后，实力不足，明显处于劣势、但众志成城，历经四万多场大小战役浴血苦战，死伤322万将士，包含268位殉国将领，以及将近2000万的无辜百姓后，终于成功抵御外侮。



马英九说，现在的年轻人多半不知道，当年我国到底为二战胜利与世界和平做出了多大的贡献。但当年这些不屈不挠、可歌可泣的壮烈事迹，在87年后回顾，仍然令人热血沸腾、肃然起敬。



马英九认为，战争没有赢家，和平没有输家。战争的错误或可原谅，但历史的真相不能遗忘。纪念七七事变、纪念抗战胜利与台湾光复的目的在于感念先烈先贤的奉献牺牲；我们后辈必须牢记，历史的错误不可再犯，身为炎黄子孙，我们必须学会和平解决争端，为人类谋幸福，求和平。他也表示，希望我们年轻人，能牢牢记住这一点。



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行在过去7天已完成广东和陕西的参访行程，昨日下午抵达北京最后一站。此行在北京预计停留4天，包括前往北京大学参访交流、参观八达岭长城、北京故宫、中国空间技术研究院及卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆等行程。

