以色列为何从加沙地带南部撤军？

中评社北京4月8日电／以色列媒体7日报导，以军已从加沙地带南部撤出所有地面部队，目前加沙地带只留下一个旅。同日，以媒报导说以色列将派出代表团赴埃及参加有关加沙地带停火和释放被扣押人员的谈判。以军为何突然宣布从加沙南部撤军？加沙停火能否实现？以军是否会改变进攻拉法的计划？



以色列为何突然撤军？



以色列媒体报导说，此次撤军标志着以军在加沙地带的军事行动正式转向“低强度”阶段。未来以军将更多采取“定点清除”的方式打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）为首的巴武装人员。



新华社报导，分析人士指出，联合国安理会3月25日首次通过明确要求加沙地带实现停火的决议后，以色列面临越来越多国际压力。此外，4月1日以军空袭加沙地带中部城市代尔拜拉赫造成包括美英等多国援助人员死亡，使西方国家对以色列的态度发生重大变化。在此背景下，以军可能不得不考虑战略收缩，防止被国际社会进一步孤立。



以军6日说，在加沙地带南部城市汗尤尼斯发现一名以色列被扣押人员的遗体。哈马斯方面同一天表示，其武装人员在汗尤尼斯多次伏击造成大量以军士兵死亡。以军7日说，4名以军士兵被哈马斯伏击打死。卡塔尔半岛电视台在其分析文章中指出，上述现象表明，以军很难实现在加沙地带南部摧毁哈马斯并解救被扣押人员的目标。以军长期作战，已进入疲劳期，此时撤离是为避免在汗尤尼斯等地与哈马斯陷入消耗战。



此外，随着以色列在北部与黎巴嫩真主党的冲突愈演愈烈，以军势必将更多兵力转入北部战线。以色列国防军7日发表声明说，北部战线已进入“由守转攻”的准备阶段。

