韩第二颗军事侦察卫星与地面通信成功

中评社香港4月8日电／韩联社报导，搭载合成孔径雷达（SAR）的韩国军事侦察卫星2号已成功进入轨道并与地面建立通信。



韩国时间上午8时17分，韩国军事侦察卫星2号在美国弗罗里达州肯尼迪航天中心通过太空探索技术公司（SpaceX）的“猎鹰9”号运载火箭发射升空。火箭发射2分28秒后与一级推进器分离，47秒后与整流罩分离，45分钟后与卫星分离。该卫星上午9时11分许与地面进行预备通信失败，10时57分许再次与地面站通信并取得成功。卫星将在经过数月的运用试验评估后开始执行对朝监视和侦察任务。



韩军侦察卫星1号去年12月在美国加州范登堡太空军基地通过“猎鹰9”号运载火箭成功发射。今年6至7月将执行对朝鲜境内主要目标的侦察和监视任务。



与搭载电子光学（EO）和红外线（IR）设备能传送较高解析度图像的侦察卫星1号不同，此次发射的侦察卫星2号搭载了合成孔径雷达，可不受天气影响实现全天候拍摄，预计两者将发挥互补作用。国防部相关人士表示，EO·IR卫星每天可经过韩半岛2次，而SAR卫星具备更短的重访周期，每天可访问韩半岛4~6次。



国防部计划截至明年将搭载合成孔径雷达的侦察卫星3~5号送入太空，届时将以2小时为周期对朝鲜特定地点进行监视和侦察。此外，国防部还计划到2030年为止部署50至60颗小型和微型侦察卫星。军方相关人士表示，微型侦察卫星发射后，卫星对韩半岛的重访周期将缩短至30分钟以内。