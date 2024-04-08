（来源：新华社） 中评社北京4月8日电／据人民日报海外版报导，照片中，许淞证浓眉大眼，笑容灿烂。从三坊七巷到武夷山，从陶瓷制作到上山采茶……一张张照片背后，定格了第一次来到中国的马来西亚学生许淞证的难忘回忆。



照片是许淞证参加2023年“中国寻根之旅”冬令营——福建·福州外语外贸学院营时拍摄的。冬令营为期10天，由中国侨联主办，福建省侨联、福州外语外贸学院承办，包括许淞证在内的30名马来西亚华裔青少年从福州外语外贸学院出发，先后奔赴福州、泉州、武夷山等地，学习汉语、民俗、历史等课程，体验陶艺、刺绣、武术和茶艺等活动，看中华名山大川，感受中华优秀传统文化。



“这是我一年中最快乐的时光。我从小就常听家人谈起中国，说那是老祖宗的家乡，一直有种亲切感。真正踏上中国的土地后，这种亲切感更加强烈。我发现这里的风景比家人讲述的还要美，这里的文化丰富而充满魅力，在这里的每一天都让我感到充实而难忘。”返回马来西亚前，许淞证写下了他的临别感言。



福建省是著名的侨乡。作为福建省第五批海外华文教育基地，2023年“中国寻根之旅”冬令营，已经不是福州外语外贸学院第一次举办的此类活动。每年定期开展的“中国寻根之旅”夏（冬）令营、针对海外华裔青少年开设汉语短训班、连续多年资助并举办侨界寻根助学工程、与地方侨联联动开展“校地携手共建侨乡”活动……目前，学校已累计邀请来自美国、德国、阿根廷、马来西亚、日本等近20个国家的1000多名华裔青少年来到中国，开展了一系列丰富多彩的活动。



侨元素的汇聚，也进一步传播了中华文化。“每逢中华传统节日，我们组织留学生们包饺子、做粽子、搓汤圆等，感受不同节日的味道。来自不同国家的老师和学生兴奋地围坐在一起，将一张张照片发到社交媒体上，也把中国故事传播出去。”学校外籍教师本杰明说。截至目前，学校已累计引进外籍教师70余人，学校教师中有海外经历的占比41%。



引侨力、汇侨智，也服务了地方侨务工作发展。今年初，一部展现长乐侨乡文化的著作英文版即将完成，担任书籍翻译的正是来自福州外语外贸学院的师生。



组建全球媒体报导团、为省市级侨务活动组织志愿者、参与地方侨乡文化项目……“我们努力融入地方发展需要，为讲好中国故事、传播好中国声音，助力侨乡经济社会发展作出自身贡献。”福州外语外贸学院国际教育中心主任林锋介绍，学校积极响应共建“一带一路”倡议，面向“一带一路”共建国家招收留学生，累计招收“一带一路”共建国家留学生160余名。



“主动融入国家战略和地方经济社会发展是我们的初心与使命。走过20年办学历程的福州外语外贸学院将始终坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，推动国际化办学目标，面向世界、勇于进取、做强特色，倾心倾情倾力为做好新时代‘侨’的大文章作贡献，不断推进学校高质量发展。”福州外语外贸学院董事长吴新星说。