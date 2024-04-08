全台50年屋龄百万户　蓝委促危楼拆除都更

国民党团召开记者会。（照：国民党团提供） 中评社台北4月8日电／0403花莲强震造成房屋倒塌，也有不少房屋变危楼，根据“内政部”统计，全台有近500万户房子已逾30年屋龄，50年以上老宅更超过百万户。中国国民党“立法院”党团今日召开记者会，强烈呼吁政府，此时此刻正是对全台30年以上老屋，进行全面性总体检时刻，尤其针对相关老屋重建相关法令，将面临落日，必须即刻进行修法，如此才能让地方政府有适当的法令依据，持续推动老屋都更。



党团书记长洪孟楷表示，全台湾30年屋龄的房子超过半数，其中超过50年的更有111万户，台北、高雄都约有14.5万户，新北也有12.5万户；40年屋龄以上台北占34%、新北占25%，老屋这么多的情况下，政府应该藉由此次地震，仿效日本进行老屋健检与耐震补强。



蓝委许宇甄指出，台湾有860万人活在活动断层带附近，尤其是台北山脚断层非常危险，地震中心曾估计若双北发生规模6.3以上的地震，将有超过4千栋房子倒塌，台北恐因天灾在10年内损失新台币1872亿美元，比东京与首尔还要高，许多老屋若来不及都更，很需要进行耐震加固与更新。



副书记长王鸿薇表示，《都更危老条例》中有都更时程和基地规模的容积奖励，但法令规定是逐年递减，若今年5月还没做，奖励将只会剩下1%；都更也有时程奖励，今年以后也将从10%下降到5%。她质疑，“内政部”虽说都更没有落日条款，但补助逐渐减少下，民众也缺乏动力都更，呼吁政府尽速修法。



蓝委杨琼璎指出，台湾现在遭遇人老、屋老的双老危机，全台屋龄30年以上的房子，达460万户，占比高达50%，而老旧建物的抗震能力不足，现在都更又牛步化，政府必须提出解决方案。建议政府做好防灾、耐震的都更，老屋必须强制健检，危楼必须强制拆除都更。



蓝委黄仁强调，“耐震度鉴定每案要2万元，民众很难负担！”耐震补强有补助，但耐震评估并没有补助，尽管很多建筑物地震后虽没有明显外伤，结构却恐已受损，呼吁政府也要补助老屋防震鉴定。



国民党“立委”罗廷玮则说，政府应该尽速对学校校舍诊断部分予以重视，让孩子能够放心在学校。