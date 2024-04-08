任建国中国画作品展开幕式现场。林 波摄 中评社北京4月8日电／据人民日报海外版报导，“我们每个人的心中都有一个桃花源，对桃花源也都有着自己的理解。”近日，在浙江宁波美术馆举行的“再寻桃花源·乡情篇——任建国中国画作品展”开幕式上，华人水墨人物画家、山水画家任建国这样说。



继去年在中国美术馆展览之后，任建国个人国画展在2024年再次巡展，宁波是此次巡展第一站。此次展览的主题为“乡情”。



“我夫人是宁波人，宁波是我的第二故乡。能把个人作品带回故乡，我感到非常荣幸。”任建国说，将展览的主题设定为“乡情”有两层含义：一是此次展览的参展画作系统记录了他对故乡风土人情与乡间民俗的艺术理解；二是表达他对第二故乡宁波的情感寄托。



据悉，此次展览分为“记忆重启”“乘物游心”“云海听风”“桃花依旧”和“自有我在”五个主题，分别通过对“人”“游”“势”“居”和“我”的视角，展现“古意今趣”的新写意风格。



任建国旅居澳大利亚已有30多年，他每年都会回到家乡进行创作采风。第二故乡的风土人情给他留下深刻的印象。



“我喜欢宁波的小海鲜，尤其喜欢带鱼、黄花鱼、鲳鱼。”任建国分享了他对宁波的“舌尖印象”。任建国也会前往宁波象山、余姚、宁海前童等地进行采风写生，寻觅创作灵感。



从古至今，从中至西，从记忆到现实，从游物到游心，任建国的艺术创作深植传统的同时也容纳着多元文化。



中央美术学院教授、美术评论家于洋表示，桃花源的梦境世界，是任建国艺术之路上长久而重要的母题。这一意向与他早年研习中国画时的笔墨因缘有关，与他远渡重洋在澳大利亚工作与生活的人生经历有关，与他心底积淀多年的艺术理想有关。



中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席吴为山表示，任建国从中国画笔意墨韵的“写意精神”出发，有机融入抽象和表现性的语言元素，形成抽象和写意融合的新笔墨风格。



据瞭解，本次展览时间为3月29日至4月21日，展出百余幅任建国多年来创作的代表作品，展示了他自20世纪80年代以来从工笔重彩到新写意风格的创作成果。