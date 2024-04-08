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印尼西爪哇省发生严重车祸12人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-04-08 17:34:26


　　中评社北京4月8日电／据新华网报导，印度尼西亚西爪哇省高速公路8日上午发生一起严重交通事故，造成12人死亡、2人受伤。

  据西爪哇省加拉璜市警察局长维尔丹托·哈迪克索诺介绍，事故发生在首都雅加达至芝坎佩的高速公路上，一辆载有9人的汽车正要在路边停车时被一辆大巴追尾，大巴又遭另一辆汽车追尾。除大巴外，其他两辆汽车当场起火。

  哈迪克索诺表示，所有遇难者遗体已被送往医院，警方仍在调查事故起因。

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