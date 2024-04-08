印尼西爪哇省发生严重车祸12人死亡

中评社北京4月8日电／据新华网报导，印度尼西亚西爪哇省高速公路8日上午发生一起严重交通事故，造成12人死亡、2人受伤。



据西爪哇省加拉璜市警察局长维尔丹托·哈迪克索诺介绍，事故发生在首都雅加达至芝坎佩的高速公路上，一辆载有9人的汽车正要在路边停车时被一辆大巴追尾，大巴又遭另一辆汽车追尾。除大巴外，其他两辆汽车当场起火。



哈迪克索诺表示，所有遇难者遗体已被送往医院，警方仍在调查事故起因。