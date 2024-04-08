以军称在约旦河西岸逮捕11名巴勒斯坦人

中评社北京4月8日电／据央视新闻报导，以色列国防军当地时间8日发表声明称，在7日晚对约旦河西岸的突袭行动中逮捕了11名巴勒斯坦人。



以军称，自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，已在约旦河西岸逮捕了约3700名巴勒斯坦人，其中约1600人与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）有关联。