德服务行业工会与多地机场达成协议避免罢工

中评社北京4月8日电／据央视新闻报导，当地时间4月8日，据当地媒体报导，德国多个城市的机场与德国服务行业工会就提高机场安检人员的薪资和减少工时达成协议，避免了各地机场安检人员的进一步罢工。



上个月，德国多个机场的工作人员曾先后举行罢工，造成航班大面积延误和取消。