王毅会见泰国公主诗琳通

中评社北京4月8日电／据外交部网站：2024年4月8日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京会见泰国公主诗琳通。



王毅首先转达习近平主席对哇集拉隆功国王的亲切问候。王毅表示，今年是中华人民共和国成立75周年，明年将迎来中泰建交50周年，两国各自现代化发展和中泰命运共同体建设都面临新的历史机遇。中国已连续多年保持泰国最大贸易伙伴，近年来跃升泰国最大外资来源国，双方互利合作势头强劲，潜力巨大。中泰互免签证首日，双向入境就超过2万人次，人文交流大有可为。



王毅说，公主殿下访华50余次是“中泰一家亲”的生动写照，对中泰友好发挥了示范引领作用。殿下每次来华都专程考察中国发展的前沿项目、体验独特的人文风光，亲身感受中国式现代化的内涵和精髓。相信通过你的实地考察，能够更加深入地瞭解中国，向更多泰国朋友介绍中国的发展，让中泰友好更加深入人心。殿下数十年如一日致力于中泰友好，中国人民对此充满敬意。中方珍视同泰国王室的传统友谊，愿同泰方共同落实两国高层共识，推动中泰命运共同体建设不断取得新进展。



诗琳通表示，泰国王室珍视泰中友好情谊。泰方愿以明年两国庆祝建交50周年为契机，同中方进一步加强科技、农业、教育等领域务实合作，不断促进两国人民相知相亲。