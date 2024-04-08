】 【打 印】 
美国芝加哥周末枪击案频发
http://www.CRNTT.com   2024-04-08 17:52:41


　　中评社北京4月8日电／据海外网报导，据美国哥伦比亚广播公司4月7日报导，在刚刚过去的周末，美国芝加哥市枪击案频发，目前已导致2人死亡、14人受伤。

　　芝加哥警方介绍称，枪击案受害者的年龄在16岁到55岁之间。4月5日晚11时40分左右，一名37岁的男子在汽车旁遭3名身份不明者开枪射击，该男子身中多枪，医治无效后死亡。6日上午11时，一名55岁男子遭到枪击，因伤势严重死亡。

扫描二维码访问中评网移动版 】 【打 印扫描二维码访问中评社微信  

 相关新闻：