美国芝加哥周末枪击案频发

中评社北京4月8日电／据海外网报导，据美国哥伦比亚广播公司4月7日报导，在刚刚过去的周末，美国芝加哥市枪击案频发，目前已导致2人死亡、14人受伤。



芝加哥警方介绍称，枪击案受害者的年龄在16岁到55岁之间。4月5日晚11时40分左右，一名37岁的男子在汽车旁遭3名身份不明者开枪射击，该男子身中多枪，医治无效后死亡。6日上午11时，一名55岁男子遭到枪击，因伤势严重死亡。